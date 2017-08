Harvey toca tierra por segunda vez; ahora golpea Luisiana

Luisiana se prepara al oeste para ser azotado por vientos máximos sostenidos de hasta 72 km/h, y se pronostican lluvias de entre 130 mm y 259 mm en la región.

La tormenta tropical Harvey, una de las más devastadoras que haya golpeado Texas en los últimos años, tocó tierra la madrugada de este miércoles, ahora en el estado de Luisiana.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos indicó que se espera que la tormenta, que hasta el momento ha dejado alrededor de 20 muertes, continúe con las fuertes lluvias sobre las costas de Texas y Luisiana.

#Harvey has made landfall just west of Cameron, LA. Improving weather conditions today for SE Texas! #houwx #txwx pic.twitter.com/MISmLqqB02

— NWS Houston (@NWSHouston) August 30, 2017