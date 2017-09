¿Problemas en tu vida sexual? Sigue estos seis consejos que puedes intentar

Han existido parejas (de edades alrededor de sus treintas-cuarentas) en que su vida sexual se ha “apagado” por cual sea la razón como problemas económicos, psicológicos, estrés en el trabajo, hijos, etcétera.

Se han publicado comentarios a través de la internet en donde personas afectadas, que aún se encuentran en la cumbre de la juventud, cuentan que se encuentran insatisfechos y temen que esto siga así por el resto de su vida.

Es por eso que la página The Huffington Post publicó ciertos consejos que podría ayudar a la pareja a encender esa flama que se encuentra apagada.

1.- Hablen del problema, discutan sobre los puntos clave de la relación

El primer punto puede ser un tema difícil de trata con la pareja, ya que puedes accidentalmente lastimar los sentimientos de la persona. De acuerdo con Cate Campbell escritora de la Guía de referencia para el sexo y la intimidad este problema se debe de enfrentar como pareja, no solo.

“Trata cualquier tema sexual como un problema de pareja y no como la responsabilidad de uno solo”, apunta Campbell.

Primero que nada, tiene que haber comunicación entre la pareja, si no existe dicho elemento entre los dos, no se puede seguir adelante.

2.- Sé expresivo, comenta claramente sobre tu inquietud

Siempre habla bien de los problemas, no estés nervioso, ni inseguro sobre el tema que quieres hablar con tu pareja. No obstante, Campbell recomienda en no culpar totalmente a la persona por no estar satisfecha con tus necesidades sexuales.

“No culpes a tu pareja de que las cosas no salgan exactamente de acuerdo al plan”, apunta la autora.

3.- Planea tus tiempos para tener sexo con tu pareja

Parejas que ya se encuentran en una etapa madura en donde ambos se encuentran trabajando, con horarios apretados, tener el tiempo para divertirte con tu pareja es cada vez más difícil. Es por ello que la autora recomienda organizar tiempos para tener el suficiente tiempo para tener una relación apasionada

“Encontrar un momento para hacer el amor es un reto constante que las parejas tienen que enfrentar de manera realista. Puede ser algo que tengas que planear, o experimentar en diferentes momentos para ver que funciona”, explica la autora Campbell.

4.- Avanzar poco a poco en la relación es un progreso muy grande

No se recomienda brincarse a la acción inmediatamente, pues problemas tan grandes en donde no hay relación entre la pareja no es un problema que se pueda resolver de un día para otro.

Evita estar deslucido por la situación en que se encuentran, cada paso que se de en la relación (platicar del problema, mejorar la comunicación entre la pareja, organizar tiempos) es un progreso muy grande en la pareja. “Responde positivamente a la intimidad, pero no tienes que ser sexual si no quieres serlo”, agrega la autora.

5.- Utilicen otros métodos de intimidad aparte de las relaciones sexuales

Para poder llegar muy lejos, se tiene que dar pequeños pasos, tal como se explica en el punto anterior. Ejemplos pueden ser caricias, besos, apapachos; eso ayuda a encender la flama que se encuentra apagada.

“Si van a salir pónganse de acuerdo para que la noche termine con un hermoso beso y un par de apapachos en la cama, así sentirás menos decepción. Siempre existe la posibilidad de que un beso y un apapacho pueda llevarte más lejos”, apunta la autora Campbell.

6.- No pienses que la relación va ser igual a los primeros días que se conocieron

No es recomendable que compares la relación sexual de hoy con las relaciones que tuvieron en los primeros días que se conocieron, pues no van a ser los mismos que antes. Tu pareja siempre va cambiar con el paso del tiempo y puede actuar de manera diferente lo que era en el pasado. Siempre intenta cosas nuevas.