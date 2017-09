Haces ejercicio, pero sigues pesando igual ¿Por qué sucede eso?

Una pregunta que siempre le pedimos a Google es, ¿Por qué seguimos pesando lo mismo aun después de hacer ejercicio? Puede ser un fastidio que después de un arduo trabajo físico el peso no ha cambiado o después de una difícil dieta, pierdes peso, pero regresa cuando comienzas a comer tus alimentos habituales, ¿Por qué será eso?

Ciertos portales como The Huffington Post apuntan que, al envejecer, lo que estamos realizando es detener el proceso crecimiento de peso con lo que avanza la edad. En otras palabras, luchamos para mantener el peso de siempre. El portal recomienda no utilizar productos o alimentos destinados a perder peso, pues pueden tener un engaño y hasta puede ser peligroso para ciertas personas.

Sin embargo, la página web The Guardian apunta que el constante consumo de calorías es lo que detiene el proceso de enflacar. El portal se preocupa principalmente en lo que la persona está comiendo. No importa cuánto ejercicio esté haciendo la persona, si este no está comiendo los alimentos adecuados.

También te puede interesar: ¿Qué beneficios brinda realizar ejercicios bajo el agua?

Recuerden que consumir hasta pequeños platillos como cacahuates, soda dietética o cualquier alimento para consumir “solo por esta vez” puede traer de vuelta esas calorías que habías quemado.

De acuerdo con una investigación llevada a cabo por la Universidad de Harvard informó que de 3,400 clientes encuestados que fueron a una cadena de comida rápida, más de un cuarto subió unas 500 calorías por consumir cierto alimento de grasa.

Quemar 500 calorías es un trabajo difícil, sin embargo, comer una barra grande de chocolate contiene alrededor de 500 calorías (sin mencionar el resto de la comida que consumió la persona).

Se debe quedar claro que el intenso ejercicio no ayuda de nada si la persona continúa comiendo comida chatarra, aunque sea el más mínimo. Puede haber individuos que utilicen la comida de chatarra o inadecuada como recompensa después de un arduo trabajo corporal, sin embargo, realizar ejercicio no ayuda para bajar de peso, es la comida. La mejor manera de bajar de peso es primeramente checar la dieta y la mejor manera de tener una buena salud es haciendo ejercicio. Ambas actividades son necesarias para tener un cuerpo saludable y bien visto