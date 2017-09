México e Israel fortalecen lazos con histórica visita de Netanyahu al país

Ciudad de México.- El Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu llegó a la Ciudad de México, en la histórica primer visita de un jefe de gobierno israelí al país.

Procedente de Colombia, país en el que estuvo algunas horas, el ministro arribó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México poco antes de la medianoche de ayer. La histórica visita Natanyahu se celebra en medio del 65 aniversario del inicio de las relaciones entre México e Israel.

Después de que Benjamín Netanyahu se reúna con integrantes del sector empresarial y la comunidad judía del país – una de las comunidades más importantes del país por sus constantes muestras de confianza en las inversiones nacionales – fue recibido por el presidente Enrique Peña para la bienvenida oficial al país y ofrecieron una conferencia a medios de comunicación.

La visita de trabajo del jefe israelí a México es la última parada de su gira por Latinoamérica y tiene como objetivo fortalecer las relaciones entre ambos países en temas centrales como política, seguridad, ciencia y tecnología y comercio.

El jefe de Gobierno israelí tuvo esta mañana un desayuno de trabajo con un grupo de empresarios mexicanos y participó más tarde en el Seminario de Negocios “México-Israel: Rediseñando la Estrategia Económica Bilateral”, organizado por el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE) y la Embajada de Israel en México, informó la cancillería.

Netanyahu se reunió más tarde en la residencia oficial de Los Pinos por el presidente Enrique Peña Nieto para dialogar sobre el crecimiento de las relaciones bilaterales en sus ámbitos político, económico y de cooperación.

I met today in Mexico City with Mexican President Enrique Peña Nieto @EPN. Israel is strengthening its ties with the countries of the world! pic.twitter.com/cBFXnGUehd

— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 14 de septiembre de 2017