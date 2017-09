Celebridades y estrellas que han mostrado solidaridad por México

México se ha convertido en el tema de conversación en los últimos días. Primeramente, el pasado jueves 7 de septiembre los estados de Chiapas, Oaxaca y la Ciudad de México recibieron un terremoto de 8.2 grados; el más fuerte desde 1985. No obstante, fue el pasado martes 19 de septiembre cuando la CDMX, Puebla y Morelos recibió un fuerte temblor de 7.1 grados que ocasionó el derrumbe de más de 44 edificios.

En todo el mundo, México ha entrado en un tema de conversación para buscar la mejor manera de poder ayudar a la sociedad mexicana. En el caso del negocio del entretenimiento, diversas estrellas y celebridades de la música, deporte y cine han publicado en sus redes sociales su apoyo para ayudar a los damnificados.

Entre ellos, el guardameta del equipo portugués, F.C. Porto, publicó en Twitter un pequeño mensaje brindado su apoyo por México. Asimismo, los deportistas Sergio Ramos, Javier Hernández, Miguel Layún e Hirving Lozano brindan apoyo a México a través de sus redes sociales.

El cantante puertorriqueño, Ricky Martin, publicó en sus redes sociales un mensaje motivacional para México.

Miguel Bosé también publicó un video en donde proporciona información en donde los mexicanos puedan donar para los damnificados.

Los tres líderes de Norteamérica (Enrique Peña Nieto, Justin Trudeau y Donald Trump) publicaron en Twitter su solidaridad por el país.

Devastating news from Mexico City. My thoughts are with those affected by today’s earthquake – Canada will be ready to help our friends.

God bless the people of Mexico City. We are with you and will be there for you.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 19, 2017