El Capitán América está admirado por la perra rescatista, Frida

La perra rescatista, Frida, ha realizado un admirable trabajo en cuestión de rescatar y salvar a toda persona afectada por el sismo en la CDMX de la semana pasada. La perra de raza labrador ha sido uno de muchos perros entrenados para integrarse entre los escombros de un edificio afectado por la causa natural y encontrar toda persona que se encuentre atrapada.

Ante el espectacular trabajo de los caninos, diversos actores, como Chris Evans, han mostrado su admiración por la perra Frida. En Twitter, el actor publicó un mensaje diciendo: “¿Qué hicimos para merecer a los perros?” mientras comparte una liga de un video de This Now sobre más información sobre este gran animal peludo.

What did we do to deserve dogs? https://t.co/JbVPd3eeZ1

— Chris Evans (@ChrisEvans) September 23, 2017