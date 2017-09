Hay alrededor de 10 mil escuelas con riesgo de derrumbarse, reporta la SEP

Entre las residencias dañadas causada por el sismo alrededor de la Ciudad de México (Col. Del Valle, Condesa, Coapa, Lindavista y Xochimilco) se ha reportado que diez mil escuelas cuentan con daños estructurales.

Ciudad de México.-No ha pasado ni una semana y se ha reportado daños colosales en toda la Ciudad de México por el temblor de magnitud 7.1 grados. Este temblor que pasará a la historia ha logrado derrumbar más de 40 edificios y ha dejado una cantidad de 300 muertos en diferentes partes de la República Mexicana.

No obstante, este suceso natural también dejo daños estructurales en diversos edificios principalmente residenciales. De acuerdo con el secretario de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño Mayer, reveló registros oficiales en donde aproximadamente 10 mil escuelas están afectadas por el sismo y cuentan con daños estructurales que dejó ambos sismos en los últimos días: el sismo de magnitud 8.2 el día 7 de septiembre y el de 7.1 el día 19 del mismo mes, reporta El Economista.

El día de hoy, como gran parte de la ciudad se encuentra controlada, se anunció la reanudación de clases de 103 escuelas. Asimismo, se reconoció que de los 10,000 recintos educativos que presentan daños y riesgo de habitar, solo 400 escuelas han sido reconstruidas.

También te puede interesar: La importancia del uso correcto de la tecnología en situaciones de emergencia

Para que otras escuelas no se integren en la lista, la SEP solicita un documento aprobado por el gobierno de la Ciudad de México en donde aclare que el inmueble no cuenta con daños y riesgo de derrumbe. Si el recinto no cuenta con el dictamen de seguridad que solicita la SEP, no podrá reanudar clases; esto por seguridad de los alumnos y maestros, al igual de brindar sosiego a padres de familia.

Sólo aquellas escuelas, públicas y particulares, que exhiban este Dictamen en un lugar visible podrán reanudar clases. #RegresoAClasesCDMX pic.twitter.com/h7o5K9EijB — Aurelio Nuño (@aurelionuno) September 25, 2017

Según El Universal, se estima que la reparación de todas las escuelas que se encuentran dañadas tiene un costo aproximado de 4 mil millones de pesos, sin embargo, se aclaró en una conferencia de prensa que solo cuentan con dos mil millones de pesos, más $70 millones por parte de la SEP.

Por fortuna, la secretaria señaló que los daños son menores a lo que experimentó el país en el 1985 en donde los daños estructurales en toda la capital fueron mucho más intensas e incomparables.