Se levanta especulación sobre el retiro de John Cena de la WWE

Como todos los grandes, uno de los luchadores más recordados por el mundo de la lucha libre WWE, John Cena, está considerando seriamente en retirarse de forma permanente de las luchas.

El combatiente y también actor de Hollywood, después de ser derrotado por la nueva estrella de las luchas, Roman Reings, durante el show No Mercy, Cena fue entrevistado en el tradicional programa Raw Talk en donde admite que, por su avanzada edad, podría ya retirarse de las luchas como otros grandes combatientes lo han hecho (Triple H, Undertaker, Dave Bautista, Steve Austin y la Roca).

“Tengo 40 años y tengo 15 años de experiencia en la WWE y no de nivel normal, sino de nivel de élite y no sé cuánto tipo podré aguantar este ritmo. No sé si pueda mantenerlo, es algo que tengo que considerar. La WWE es mi familia, mi vida… pero seré una especie de personaje Batman, cuando brillen la luz, ahí estaré”, apuntó el combatiente John Cena.

Sin embargo, en su último encuentro contra su rival, Roman Reings, admite que lo venció de manera justa y espera grandes logros por parte del combatiente proveniente de Florida.

“Roman luchó y cogió la antorcha esta noche. Estoy orgulloso de él. Sólo espero que mantenga esta pasión, si da todo lo que tiene, el cielo es su límite”, agrega el luchador.

A pesar de que Cena no ha proporcionado un anuncio de manera oficial sobre su retirada de las luchas. El combatiente de 40 años terminó la entrevista agradeciendo a todo el equipo de la WWE, informando que habrá cambios en su vida.

“Me gustaría dar las gracias al Universo de la WWE. No me voy, pero las cosas están cambiando”, concluyó el luchador, John Cena.