“México restauró mi fe en la humanidad; ahora soy mexicano”: rescatista inglés

El bombero inglés Paul Fitz, dijo que se fue de México honrado por “poder ayudar a su hermoso país. Dios me bendijo, porque ahora soy mexicano!!!”.

El terremoto del pasado 19 de septiembre afectó miles de viviendas, derrumbó decenas de edificios y quitó la vida a más de 300 mexicanos, pero también mostró el verdadero rostro de México.

Los esfuerzos generosos de los capitalinos que ayudaron y todavía ayudan a los damnificados han inspirado no sólo a los mexicanos de otros estados, sino también a las brigadas internacionales que arribaron al país para ayudar en las labores de rescate.

Te puede interesar: Sismos dejaron sin vivienda a 250 mil personas: Rosario Robles

El es Paul Fitz, un bombero inglés que sin ayuda económica se lanzó a MÉXICO para brindar apoyo en las labores de rescate. #GRACIAS🌮 pic.twitter.com/3gS2JPK148 — ♛Príncipe TONA♛ (@tona_tiuh) September 26, 2017

Es el caso del bombero inglés Paul Fitz, quien acudió para ayudar en la emergencia y se ha ido conmovido por la entrega y la solidaridad que mostraron millones de personas ante la tragedia. Fitz participó en las labores de rescate que se llevaron a cabo en el edificio colapsado entre las calles de Ámsterdam y Laredo, en la colonia Condesa.

"Nosotros, los mexicanos, nacemos donde queremos nacer!", Bombero Paul Fitz, #London 🇲🇽✨ — Alberto A (@Mr_beanjuice) September 27, 2017

“Viaje a México usando mi propio dinero y tiempo para ayudar a los increíbles y valientes Servicios de Emergencia y Voluntarios Mexicanos. La bondad y el amor mostrados por el pueblo mexicano no solo me hizo enamorarme del país, sino que restauraron un poco mi fe en la humanidad”, escribió Fitz en una carta dirigida a sus compañeros ingleses.

“Siempre recordaré la devastación causado y los sitios desgarradores, pero espero nunca olvidar cómo un país se unió y se quedó de pie toda la noche, todas las noche. Nunca he visto la gratitud, el amor, y la apreciación como la que mostró el pueblo mexicano”, escribió el brigadista.

Fitz participó sin descanso en las labores de rescate hasta que se logró recuperar el último cuerpo, al lado de voluntarios, brigadistas, elementos de la marina y militares, policía y bomberos. Al final, cuando se dieron por concluidas los esfuerzos de rescate, todos los que acudieron a ayudar entonaron el himno nacional en un momento conmovedor e inolvidable.

El bombero inglés fue participe de este momento y lo compartió en sus redes sociales porque, dice, ahora es mexicano.

“Fue un honor poder ayudar a su hermoso país. He conocido a tantas personas asombrosas y la amabilidad que has mostrado me ha asombrado”.

“Espero volver a visitar su país un día, pero en un momento de felicidad y celebración. Dios me bendijo, porque ahora soy Mexicano!!!“, escribió el bombero.