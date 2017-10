Margarita Zavala renuncia al pan y va por la candidatura independiente

“Me voy sin rencor. No tengo más que palabras de agradecimiento para el PAN”, aseguró la exprimera dama en un vídeo difundido en redes sociales

Parecía una decisión anunciada desde hace varias semanas, tras varios desencuentros con el líder nacional del PAN, Ricardo Anaya, la aspirante a la candidatura presidencial, Margarita Zavala ha presentado este viernes su carta de renuncia a Acción Nacional.

Horas antes, Anaya Cortés, que también ha buscado la candidatura, difundió un vídeo en el que pedía a la exprimera dama “hacer un último esfuerzo” para restablecer el diálogo y la unidad dentro del partido, sin embargo, el equipo de campaña de Zavala había informado que emitiría un comunicado a las 2 de la tarde, por lo que todo hace pensar que la decisión ya había sido tomada y el mensaje de Cortés fue un movimiento de imagen pública más que un esfuerzo genuino para establecer un acercamiento.

.@RicardoAnayaC Llevo dos años buscando diálogo. La división del PAN es tu responsabilidad, eres el presidente del partido. Ya hablaremos. — Margarita Zavala (@Mzavalagc) October 6, 2017

Finalmente, poco después de las 2.30 pm de este viernes, Zavala compartió en sus redes sociales un vídeo en el que confirmó su renuncia al pan. En el material, la panista aseguró que lleva ya dos años enfrentada a la dirigencia nacional del PAN, motivo por el cual ha decidido buscar la candidatura independiente.

“Durante este tiempo, antes que fortalecerla, canceló totalmente la vida democrática interna y la participación ciudadana en el PAN. Durante los últimos años ningún ciudadano ha sido admitido como nuevo militante. Se manipuló gravemente el padrón interno hasta hacerlo inservible. Y con este pretexto se han cancelado las elecciones internas del partido para postular candidatos, con lo cual las aspiraciones políticas de los militantes están condicionadas por la dirigencia, subordinándolas a sus intereses personales”, señaló Zavala en el vídeo difundido en sus redes sociales.

Hoy quiero compartir con ustedes una de las decisiones más importantes de mi vida. pic.twitter.com/eGrGRXqDZz — Margarita Zavala (@Mzavalagc) October 6, 2017

“Durante dos años pedí un método democrático transparente y claro, que se escuchara a los ciudadanos para tomar una decisión. Pedí reglas, lo pedí en público y en privado, lo pedí en la Comisión Permanente por escrito y en video. La respuesta siempre fue una evasiva”, precisó la exprimera dama.

“Hace dos años anuncié mi intención de buscar la Presidencia de la República, y lo hice pensando en México y lo que podemos llegar a ser como país. Hubiera querido hacerlo representando al PAN. Hice todo lo que estuvo en mis manos para lograrlo”, agregó.

Margarita Zavala, abogada de profesión había sido militante de Acción Nacional desde hace 33 años, señaló que renuncia al PAN “sin rencor”, pero su decisión se debió a que la dirigencia de su partido cerró las condiciones para alcanzar su candidatura presidencial.

“Me voy sin rencor. No tengo más que palabras de agradecimiento para el PAN. Aquí crecí y aquí he pasado la mayor parte de mi vida. Me llevó al PAN en el corazón y siempre seré panista”, aseguró Zavala.

Fractura en el PAN

La salid de Zavala del PAN puede verse como un “desastre histórico lamentable” para el blanquiazul, “un golpe al PAN” o “una fractura de la derecha”; sin embargo, el senador Ernesto Ruffo lo calificó como “un alivio” al tratarse de un “asunto familiar que se han comportado como si fueran los propietarios”.

“Desde agosto de 2015 ella se pronunció como independiente y luego pasaron algunos meses y dijo que el PAN debería pedir perdón y luego inició una batalla en debate con el presidente nacional del partido, Ricardo Anaya por spots de anuncios del partido”.

Zavala “está claro que ha traído una iniciativa política muy propia y que eso ha obedecido a intereses más allá del PAN. Esto es una dinámica que involucra al gobierno de Calderón… Es un asunto de una familia, sí de los fundadores, pero que en los años se han comportado como si fueran los propietarios y en esa proporción esto no va”, abundó Ruffo Appel.

En su postura, el senador Ernesto Cordero indicó que la salida de Margarita Zavala implicará no solo la pérdida de un militante del PAN, “sino de todos los que han simpatizado con el PAN, los millones de votos que hicieron presidente a Fox, a Calderón, esos votos los trae Margarita”.

“Lo que trae Anaya es la estructura clientelar del partido, que no son más de 280 mil votos. Margarita se va a llevar los votos y Anaya se va a quedar con la estructura del partido”, precisó el ex secretario de Hacienda en el periodo de Calderón.

También el senador Salvador Vega Casillas afirmó que la renuncia de Margarita será un “duro golpe”.

Ahora Margarita Zavala se postulará como candidata independiente a la presidencia de México. Habrá que esperar a ver las primeras encuestas tras la ruptura para vislumbrar el camino que tomará el partido en 2018.