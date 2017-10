El cantante colombiano Carlos Vives se encuentra preocupado por el mensaje que se le trasmite a los jóvenes de hoy en día a través de la música, así lo hizo saber, luego de lanzar fuertes declaraciones en contra del contenido del género urbano, el cual comparó con pornografía.

“El trap, es un género norteamericano perverso, posee un alto contenido sexual y los jóvenes músicos como Maluma están copiando eso en el reggaetón; denigran a una mujer con este tipo de letras y eso no es de caballeros”, menciono durante una reciente entrevista.

“Soy papá, tengo cuatro hijos. Sabes lo que quieres para ellos y lo que no quieres. A mucha gente eso le parece muy chévere para el pueblo, pero no para sus propias hijas. Respeto todos los estilos; no tengo nada en contra del reggaetón. Pero llevo muchos años en el negocio, y no se puede subestimar el poder educativo de los medios y de la música llamada ‘comercial’. Uno le tiene que dar al público buenos mensajes”, declaró Carlos Vives.

A pesar de la gran amistad que existe entre los cantantes; Carlos Vives y Maluma, ambos de origen colombiano, este último hizo algunas publicaciones en las que defiende su postura en cuanto al tema. Por su parte, Maluma se ha limitado a responder únicamente con emoticons, lo cual hace pensar que no existe molestia de su parte.

“Cada quien puede interpretar las cosas como quiera pero nuestra amistad está por encima de las diferencias. Respeto todos los géneros y a todos mis colegas. Estoy seguro de que la responsabilidad de crear un mundo mejor está en manos de todos” – fue la publicación hecha por el intérprete de “La bicicleta”.