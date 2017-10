Un nuevo método contraceptivo ofrece beneficios que no se pueden encontrar en los métodos más comunes

En México el anticonceptivo más popular y también el más utilizado, es el condón, sin embargo, no es un método 100% seguro para prevenir embarazos no planeados. Si bien es el mejor para evitar la trasmisión de enfermedades e infecciones sexuales; tiene algunos riesgos ya que podría romperse, es un producto caducable y en muchos casos, no se tiene a la mano en el momento necesario.

Cuando esto pasa, la salida más conocida suele ser la pastilla de emergencia, (píldora del día siguiente), pero esta no se debe utilizar más de dos o tres veces al año ya que es perjudicial para la salud, además de que puede perder su efecto.

Josefina Lira Plascencia, doctora y vicepresidente del Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia (COMEGO), recomienda los métodos de larga duración reversibles, como el DIU.

Otro de estos es el anticonceptivo inyectable subcutáneo, lanzado al mercado mexicano por la empresa Pfizer. A diferencia de las inyecciones intramusculares, este sistema permite que la mujer se aplique la inyección y no sienta dolor. Sin embargo, lo recomendable es que la primera vez lo coloque el médico, posteriormente podría autocolocarse.

El Dr. Guillermo Galán Chiappa, investigador principal y director de Investigación y Capacitación de Chile asegura que este método ha sido utilizado por mujeres de diferentes países a lo largo del mundo por más de cuarenta años, Resaltó entre sus características el ser seguro, reversible, de larga duración y con una aplicación cada tres meses. Tampoco afecta la fertilidad, ya que solamente se debe remover cuando se desee quedar embarazada.

El anticonceptivo hace efecto 24 horas después de aplicarlo por lo cual sugiere tener abstinencia o usar condón si se van a tener relaciones sexuales en ese lapso.

Entre sus efectos secundarios se encuentra una ligera pérdida de mineral en el cuerpo. Afortunadamente la lista de beneficios anexos a la prevención de embarazos es más larga, entre los más importantes están: menor sangrado y menor dolor durante la menstruación y disminución de riesgo de cáncer de ovario y endometrio.