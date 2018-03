“Acabo de ver a una muy insegura Oprah Winfrey, a quien en alguna ocasión llegue a conocer muy bien, entrevistar a un panel de personas en 60 Minutes”, tuiteó Trump la noche del domingo, horas después de que se emitiera dicho episodio.

En el programa de CBS, Winfrey interrogó a siete votantes de Michigan que votaron por Trump y siete que votaron en contra de él.

“Las preguntas fueron sesgadas e inclinadas, los datos incorrectos. ¡Espero que Oprah se lance (para presidente) para que pueda ser expuesta y derrotada como todas las demás!”, escribió Trump.

Just watched a very insecure Oprah Winfrey, who at one point I knew very well, interview a panel of people on 60 Minutes. The questions were biased and slanted, the facts incorrect. Hope Oprah runs so she can be exposed and defeated just like all of the others!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 19, 2018