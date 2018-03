El director mexicano ha negado las acusaciones; él y su equipo legal enfrentarán la batalla jurídica.

Guillermo del Toro, favorito para ganar el premio a Mejor Director en la próxima entrega de los Oscars, fue demandado junto a Fox Searchlight por supuesto plagio.

La demanda se realizó en California por parte del hijo de Paul Zindel, un autor que escribió una historia la cual, según la acusación, cuenta con elementos copiados en La forma del agua, película por la que el director mexicano está ganando muchos reconocimientos.

David, hijo de Paul Ziden, enumeró más de 60 similitudes entre la cinta La forma del agua y Let Me Hear You Whisper de Zindel.

En la película de Del Toro, una empleada de un laboratorio del gobierno forja una conexión con una extraña criatura acuática y busca como liberarla, en la obra de Zindel, el cautivo es un delfin, pero un trabajador del lugar también forma un vínculo e intenta liberarlo.

Guillermo del Toro negó haber robado la idea y comentó: “Nunca he leído o visto la obra. Nunca había oído nada sobre ella antes de hacer La forma del agua, ni tampoco alguno de mis colaboradores la mencionó jamás. No puedo aguantar el momento en que llega esta acusación. Es bastante evidente lo que está ocurriendo; para mí, en realidad, es un alivio llevar algo de la arena de la opinión a la de los hechos y las leyes.

Por su parte, Fox también defendió la originalidad de la película y emitió un comunicado declarando: “Las quejas están calculadas para coincidir con la votación de los Oscar y presionar al estudio para que se produzca una rápida resolución.

“Muy al contrario pensamos defendernos con todas nuestras fuerzas y, por extensión, defender la originalidad de la película”.

