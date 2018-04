Mark Zuckerberg comparece ante el Congreso de EU (En Vivo)

Zuckerberg, de 33 años, compareció como testigo en una sesión conjunta de los comités de Justicia y Comercio del Senado a partir de las 3 de la tarde de este martes.

El fundador de la red social Facebook, Mark Zuckerberg, compareció este martes ante el Congreso de Estados Unidos, en el primero de dos días de audiencias en medio del escándalo de privacidad que afecta a la empresa.

El director de Facebook inició su comparecencia ofreciendo una disculpa pública y dijo que asume la responsabilidad por no evitar que Cambridge Analytica, una empresa de datos afiliada a la campaña presidencial de Donald Trump, recopilara información personal de 87 millones de usuarios para tratar de influir en las elecciones.

De acuerdo con EFE, Zuckerberg también reveló que varios de los miembros de su equipo han sido entrevistados para las investigaciones, pero no abundó en mayores detalles al respecto por cuestiones confidencialidad.

“De hecho no sé si ha habido requerimiento legal para ello. Creo que puede que lo haya habido, pero lo que sé es que estamos trabajando con ellos”, explicó Zuckerberg, quien aclaró que él no ha sido entrevistado personalmente para esta investigación.

