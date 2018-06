De haber no haber instalado el Sistema Penal Acusatorio, la CDMX estaría peor; Mancera  

El exjefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera , y ahora coordinador nacional del Gobierno de Coalición, indicó que de no haber instalado el Sistema Penal Acusatorio, la Ciudad de México estaría sufriendo de altos niveles de criminalidad.

Ciudad de México .- Desde inicios de su administración, Mancera había afirmado que no existía crimen organizado en la metrópoli, ni tampoco carteles de narcotráfico, pero aseguró que para bajar los niveles de delincuencia, la mejor opción sería implementar un nuevo Sistema Penal Acusatorio, el cual además beneficiaría a las prisiones en la región.

“Nos tocó implementar el sistema (penal acusatorio). Si notros no hubiéramos tenido un cambio de sistema, no hubiéramos tenido esta problemática”, reveló en entrevista con Javier Risco para el programa La Nota Dura.

Señaló que uno de los resultados de esta nueva norma, es la reducción de 41 mil a 27 mil reos en las cárceles, cantidad de las cuales tres mil 500 fueron relacionados con robo agravado.

“Lo que se pensó con el nuevo sistema fue despresurizar las cárceles, pero despresurizarlas de fraudes, de delitos de confianza, de aquellos que no merecían estar en la cárcel, pero cuando tú despresurizas las cárceles de robo agravado, debes tener mucho cuidado… Tiene que hacerse una adecuación federal, poner los candados”, cita El Financiero.

Adelantó que presentará varios casos de robos a restaurantes y transeúntes en los que los delincuentes han salido libres debido al sistema penal acusatorio.

“La policía detiene, el Ministerio Público acusa y el juez aplica la ley. En todos esos casos están libres, no porque hubiera una falla. No, no (por que estuviera mal construido el expendiente) sino porque eso te permite la ley”.

Con relación a lo anterior, cabe destacar que de acuerdo a información de Nación 321, en la Ciudad de México hay influencia de tres cárteles de narcotráfico, de acuerdo con el documento “México: crimen organizado y organizaciones del narcotráfico (Mexico: Organized Crime and Drug Trafficking Organizations) de June S. Beittel, analista de asuntos latinoamericanos en el Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos”.

El análisis destaca que en la Ciudad de México hay influencia del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), los Caballeros Templarios y la Familia Michoacana. El documento indica que la Ciudad de México es una de las entidades federativas en donde sí hay presencia de células del narcotráfico.

