UE aceptaría postergar el Brexit del Reino Unido

La primera ministra británica solicitó un aplazamiento de tres meses para que su país logre alcanzar un acuerdo y aprobar un paquete que amortigüe el impacto económico.

La Unión Europea (UE) podría aceptar la solicitud del Reino Unido de una postergación del Brexit si el Parlamento británico aprueba la próxima semana un acuerdo, dijo el miércoles el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk.

La primera ministra, Theresa May, solicitó a la Unión Europea que permita al Reino Unido retrasar su fecha de salida tres meses, hasta el 30 de junio, y se espera que los líderes de la UE discutan el asunto en una cumbre este jueves. Tusk dijo que es posible otorgar a un breve aplazamiento si el Parlamento británico aprueba la próxima semana el acuerdo que se negoció con May, y que ya ha rechazado dos veces.

Si eso ocurre no se necesitaría una cumbre extraordinaria de líderes de la UE la próxima semana antes de la fecha límite para el Brexit del 29 de marzo. De lo contrario, se podría convocar otra cumbre, comentó Tusk.

El portavoz de May dijo que los comentarios de Tusk estaban en línea con su solicitud de una breve postergación. “Como primera ministra, no estoy preparada para retrasar el Brexit más allá del 30 de junio”, dijo May durante una sesión parlamentaria.

¿Se logrará un acuerdo?

Si May no puede aprobar el acuerdo la próxima semana, el Reino Unido enfrenta la opción de solicitar una postergación más larga o tendría que abandonar la UE el 29 de marzo sin un acuerdo que amortigüe el impacto económico.

Algunos estados de la UE, incluida Alemania, dieron una respuesta en general positiva a la solicitud de May. Pero el ministro de Relaciones Exteriores francés, Jean-Yves Le Drian, dijo que May tendría que presentar su caso ante los líderes de la UE en Bruselas.

“Nuestra posición es la de enviar los británicos un mensaje claro y simple. Como Theresa May ha dicho en repetidas ocasiones: sólo hay dos opciones para salir de la UE, ratificar el acuerdo o salir sin un acuerdo”.

El anuncio de que May pidiendo una postergación de tres meses causó un gran revuelo en la Cámara de los Comunes. El Partido Laborista de la oposición la acusó de “chantaje, intimidación y soborno”. Incluso, un partidario del Brexit de su propio partido conservador dijo que pedir la prórroga era “traicionar al pueblo británico”.

En el 2016, los ciudadanos del Reino Unido aprobaron un referéndum para salir de la UE por un 52 por ciento a un 48 por ciento. Desde entonces, muchos han pedido una nueva votación.

