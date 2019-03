View this post on Instagram

Seguimos trabajando dentro y fuera de nuestras fronteras por la libertad de nuestro país. Nuestra lucha sigue por ver retornar a miles de Venezolanos a hacer país, a trabajar, estudiar y prepararse para sacar adelante el mejor país del mundo: Venezuela. ¡VAMOS MUY BIEN! #Vamosmuybien !!! #presidentedeVenezuela #vzla #PrimeraDamaDeVzla #primeradamadevenezuela #PrimeraDamaFabianaRosales #JGuaido #FabianaRosales #JuanGuaido #domingo #24M #VenezuelaVamosBien #vzla #marzo #like #follow #venezuela #Marzo24 #vamosbien #peru #FamiliaGuaidoRosales #limaperu #venezolanosenperu