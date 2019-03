Parlamento británico dice no al Brexit; rechaza salir de la Unión Europea

La fecha límite llegó y este viernes 29 de marzo el proyecto de Acuerdo de Retirada negociado por la primera ministra, Theresa May, con la Unión Europea fue contundentemente rechazado por la Cámara de los Comunes, que votó en contra en el Palacio de Westminster.

Con 344 a 286 en contra, el Parlamento se pronunció sobre la primera parte del texto, que atañe a la Acuerdo de Retirada propiamente, dejando en suspenso la segunda parte –una declaración política complementaria sobre la futura relación entre Londres y Bruselas–.

“Esta Cámara ha rechazado el ‘no deal’ [la salida de la UE sin acuerdo]. Ha rechazado el Brexit. El miércoles, rechazó todas las variaciones del acuerdo sobre la mesa. Y hoy ha rechazado la aprobación del Acuerdo de Salida solo y la continuación del proceso en el futuro”, ha afirmado Theresa May tras darse a conocer la decisión del Parlamento.

Con esto, el divorcio de Reino Unido con la Unión Europea queda en vilo, con una libra esterlina en picada que momentos posteriores a la resolución del Parlamento perdió 0.43 por ciento. El 29 de marzo la libra esterlina cotizaba a 1.29 dólares tras la votación.

En último momento, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk informó que la Unión Europea convocó a una cumbre para el 10 de abril luego de que el Parlamento británica negara el Brexit.

In view of the rejection of the Withdrawal Agreement by the House of Commons, I have decided to call a European Council on 10 April. #Brexit

— Donald Tusk (@eucopresident) 29 de marzo de 2019