Admite IMSS caída de empleo, pero presume alza respecto a otros sexenios

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) admitió hoy una caída en la generación de empleos en mayo de 2019, pero destacó que en los primeros cinco meses del actual sexenio de han generado más plazas de trabajo que en los mismos periodos de los tres anteriores gobiernos.

El titular del IMSS, Zoé Robledo, afirmó que existe un aumento de 20.79 por ciento (con 303 mil 545 empleos) en los primeros cinco meses de Andrés Manuel López Obrador, en comparación con los mismos periodos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, cuando en promedio se crearon 251 mil 288 plazas.

En conferencia de prensa, dijo que en las cifras de generación de empleos no se consideró a los beneficiarios del programa «Jóvenes Construyendo el Futuro», que registra a 481 mil 548 becarios con más de un salario mínimo, que participan como Población Económicamente Activa (PEA) y tienen seguridad social.

Por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió en su conferencia de prensa a cuestionamientos respecto a los indicadores de empleo. Subrayó que las cifras del IMSS no incluyen a los beneficiarios de «Jóvenes Construyendo el Futuro» ni a los de «Sembrando Vida».

Robledo Aburto explicó que los becarios son asegurados en la modalidad 32, la cual cubre las prestaciones en especie del Seguro de Enfermedades y Maternidad, «seguros de riesgo de trabajo, atención médica, servicio hospitalarios, farmacéutica, partos y prótesis, entre otros”.

De los jóvenes que participan en dicho programa 259 mil nunca habían sido registrados en el Seguro Social, lo cual es relevante porque al término de un año se les dará un certificado de experiencia laboral que permitirá incorporarlos a la cifra de empleo formal, subrayó.

Sin embargo, más allá de un asunto de seguridad social, dijo, no se puede incluir a estos jóvenes en cifras de empleo temporal o eventual, aunque cuentan con prestaciones incluso superiores a los que podrían estar contratados por asimilados u honorarios.

En el caso del aseguramiento en la modalidad 32 en el IMSS, se refiere a la afiliación en el seguro facultativo, y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) es la que absorbe en su totalidad el monto de las cuotas, las que se determinan tomando como base el monto del salario mínimo vigente en la Ciudad de México.

El director del IMSS argumentó que si en el reporte de generación de empleos de los cinco primeros meses de esta administración se sumaran a los participantes de dicho programa, el resultado sería de 785 mil nuevos empleos, 168 por ciento más en comparación con el periodo de enero a mayo de 2013, y 60.34 por ciento más respecto a mayo de 2018, e incluso 499 por ciento en relación a abril a mayo del año pasado.

Además, sostuvo que en las cifras de empleo dadas a conocer por el IMSS tampoco se está considerando a quienes trabajan en aplicaciones y plataformas digitales de autoempleo como Uber, que tienen un ingreso, pero no cuentan con seguridad social ni cotizan.

Zoé Robledo comentó que mayo siempre es un mes complicado para la creación de empleos, lo que se puede explicar con la baja en contrataciones de trabajadores en el campo debido al cierre del ciclo agrícola; el pago de utilidades, que es cuando las empresas reclutan a pocas personas, y el propio cambio de administración.

“No en mayo, sino en muchos mayos, siempre ha habido esta disminución en el crecimiento del empleo generalizado, sobre todo en el primer año de una administración; y nuestros ciclos económicos están muy asociados a los ciclos del cambio de gobierno, generalmente; eso no es nuevo, así ha sido desde hace ya varios sexenios”.

En este sentido, el director del Seguro Social rechazó que se trate de un desplome en la creación de empleos de 88 por ciento como afirman algunos medios periodísticos.

“Éste número de tres mil no necesariamente representa esta cifra de se desplomó el empleo en 88 por ciento, esa es la cifra que a mí me preocupa porque esa cifra parece más alarmante, cuando no necesariamente está comparando cosas que se pueden comparar”, dijo.

Si bien hay una desaceleración del empleo motivada por los fenómenos explicados, enfatizó que el Producto Interno Bruto (PIB) no ha caído y, por el contrario, hay una tasa de crecimiento.

Fuente Notimex.