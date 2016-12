Los conflictos más relevantes que tendrá que enfrentar Donald Trump

Nueva York, EE.UU.- Todo parece indicar que el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, no pondrá deslindarse de sus intereses comerciales tal como lo planeaba, ya que se complica el camino para la salida más formal.

“Diversas medias se esfuerzan tanto en hacer mi mudanza a la Casa Blanca, en lo que concierne a mi negocio, tan compleja… ¡cuando en realidad no lo es!”, tuiteó recientemente el político.

