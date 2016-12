Constructores latinos en EE.UU. demandan mejores salarios

Constructores de la firma Midwest Roofing de origen latino en Estados Unidos demandan mejoras en sus salarios, ya que estipulan que es un robo.

California, EE.UU.– Trabajadores y antiguos trabajadores de la empresa Midwest Roofing han denunciado en conferencia de prensa que por varios años a algunos de ellos se les exigía “donar” su trabajo en los fines de semana, a fin de ser incluidos en las cuadrillas de trabajo contratadas por los Distritos Escolares de Bellflower, Azusa, Irwindale y Los Ángeles.

La mayoría de empleados de la firma constructora californiana se han cansado tras años de presunta explotación laboral, robo de salarios, violación de su tiempo de descanso, trabajar sin derecho a vacaciones e impago de días de enfermedad en la compañía Midwest Roofing de Gardena, la cual fue demandada este lunes 19 de diciembre en el Tribunal Superior de Los Ángeles.

El proceso de requerimiento archivado por el abogado Ray Vandernat en contra de Midwest Roofing se basa en el fallo tras no pagar salarios prevalecientes, de acuerdo con los códigos laborales, impago de sueldo mínimo, tiempo extra, no proporcionar periodos de descanso como dicta la ley, no indemnizar a quienes fueron despedidos y otros cargos, destaca Digital Journal.

“No sabemos el monto del reclamo ni las penalidades que pudieran surgir de este litigio”, dijo Vandermart a La Opinión. “Este asunto podría resolverse en dos o cuatro años, pero Midwest Roofing podría tener que pagar cientos de miles de dólares”.

A los constructores de techos se les unieron trabajadores del área de la construcción de Los Ángeles, la Federación Laboral del Condado de Los Ángeles y los sindicatos de la construcción de los condados de Orange y Los Ángeles, quienes hicieron un llamado a los distritos escolares para que cesen de hacer negocios con dicha compañía, determina Pjstar.

La industria de la construcción es una de las más peligrosas para los trabajadores en Estados Unidos.

“Solo en 2014, un total de 4 mil 251 trabajadores perdieron la vida en el trabajo”, precisó Ron Miller, secretario ejecutivo del Consejo de Comercio y Construcción de los condados de Los Ángeles y Orange. “Todos ellos pertenecían a la industria de la construcción”, determina PRNews.

Miller aseguró que todos los constructores están tres veces más propensos a perder la vida en su profesión, al enfrentarse a serios riesgos de seguridad como la exposición a temperaturas superiores los 260° C cuando colocan impermeabilizante en los techos y usan sistemas de llamas aplicadas por antorchas.