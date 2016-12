Planes de Putin y Trump podrían dividir a Occidente

Washington, EE.UU.- Diversos medios de talla internacional han dado el mérito a la presencia y acciones del presidente electo de EE.UU. Donald Trump como su personaje del año, generando desconfianza y vulnerabilidad para decisiones importantes entre Occidente y Oriente.

Ante esto nuevo desafío el orden internacional deberá contener mayores políticas de seguridad y así mismo se deberá ampliar comunidad de naciones conocida como la alianza occidental.

Antes de que la Federación Rusa ocupara ilegalmente el territorio soberano de una nación en Crimea y de que comenzara una guerra por el poder en el este de Ucrania, un líder de EE.UU. ha llegado a la Casa Blanca con la promesa de mejorar la relación con Moscú.

El magnate neoyorkino ha revelado una y otra vez durante la campaña y ahora, de forma más inquietante y en medio de la polémica por el hackeo durante las elecciones, una voluntad de darle a Moscú el beneficio de la duda, determina Foreign Policy.

Sin embargo, a pesar de su aparente punto débil para con los líderes autoritarios, Trump no ha extendido esta simpatía hacia el presidente chino, Xi Jinping.

A raíz de la llamada telefónica de Taiwán y la ambigüedad del presidente electo sobre la política de una sola China, los chinos han respondido haciendo volar un bombardero sobre el Mar de China Meridional.

También han llevado a cabo simulacros de combate en el nuevo portaaviones del Ejército de Liberación del Pueblo y han revelado que están armando sus bases ilegales en el Mar de China Meridional, uno de los carriles marítimos más transitados del mundo.

El país usó sus medios estatales para declarar que “el dron que emergió del Mar de China Meridional es la punta del iceberg de la estrategia militar estadounidense hacia China”.

Trump ha respondido de la manera en que suele hacerlo, en su cuenta oficial de Twitter: “China roba un dron de investigación de la Marina de EE.UU. en aguas internacionales, lo saca del agua y se lo lleva a China en un acto sin precedentes”, y “deberíamos decirle a China que no queremos el dron que se robó. ¡Que se lo queden!”.

We should tell China that we don’t want the drone they stole back.- let them keep it!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 de diciembre de 2016