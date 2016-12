Trump demanda vetar resolutivo de la ONU sobre caso de Israel

Washington, EE.UU.- El presidente electo de los Estados Unidos de América, Donald Trump, demandó este jueves 22 de diciembre vetar el borrador de la resolución que planea votar ese mismo día ante el Consejo Nacional de Naciones Unidas para repudiar los asentamientos irregulares de Israel en territorios ocupados.

“Como lo ha sostenido EE.UU. por mucho tiempo, la paz entre israelíes y palestinos sólo vendrá a través de negociaciones directas entre las partes y no a través de la imposición de los términos de las Naciones Unidas”, declaró en un breve comunicado.

“Esto pone a Israel en una muy pobre posición de negociación y es extremadamente injusta para los israelíes”, destaca New York Times.

Sin embargo no hubo una reacción inmediata de la Casa Blanca al llamado de Trump, el presidente Barack Obama ha sido un frecuente crítico de la política del primer ministro Benjamín Netanyahu de asentamientos israelíes en los territorios ocupados, explica NBC News.

A diferencia de las tensiones que han marcado la relación entre Obama y Netanyahu, Trump se reunió con el primer ministro israelí y designó a un embajador estadunidense que apoya los asentamientos, asegura Reuters.

The resolution being considered at the United Nations Security Council regarding Israel should be vetoed….cont: https://t.co/s8rXKKZNF1

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 de diciembre de 2016