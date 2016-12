Trump designa a su jefa de campaña Kellyanne Conway asesora presidencial

Washington, EE.UU.– El presidente electo de la Unión Americana, Donald Trump, designó este jueves 22 de diciembre a su ex directora de la campaña Kellyanne Conway para desempeñarse como su asesora presidencial, así lo anunció el equipo de transición del republicano en un comunicado de prensa.

La política oriunda de Nueva Jersey quien ha sido directora de campaña durante el ciclo electoral, formará parte del equipo del Ala Oeste, uno de los más cercanos al magnate.

La nueva consejera presidencial será la primera fémina en manejar una campaña presidencial ganadora en ese país.

Conway, de 49 años, se desempeña actualmente como asesora del equipo de transición de Trump y ha sido considerada una figura clave en ayudar al mandatario electo a adoptar un enfoque más disciplinado durante la campaña para las elecciones celebradas el 9 de noviembre, estipula New York Times.

Es oriunda de Nueva Jersey. Desde hace dos años se ha dedicado a ganar el voto femenino a favor de los republicanos.

Antes de ser asesora de Trump trabajó para Ted Cruz y se encargó de criticar al electo presidente de Estados Unidos, describe The Washington Post.

En su nuevo cargo, Conway tendrá un rol asesor crucial en la Casa Blanca cuando Trump asuma el poder el 20 de enero, ayudándolo a gestionar las comunicaciones prioritarias entre el poder legislativo y la presidencia, de acuerdo al comunicado, explica CNN.

Trump dijo que Conway “tuvo un rol clave en mi victoria. Ella es una defensora incansable y tenaz de mi agenda y tiene ideas increíbles sobre cómo comunicar efectivamente nuestro mensaje”, advierte Politico.

En una entrevista con ABC News poco después del nombramiento, Conway dijo que Trump estaba terminando de armar su equipo de comunicaciones y que se estaba preparando para anunciar los próximos cargos de secretario de Prensa de la Casa Blanca y otros puestos relacionados, aunque no ofreció más detalles, comenta la BBC.

.@KellyannePolls: “It’s very humbling to be asked by the President to continue to serve at a senior role.” pic.twitter.com/xpj0hFH24Z

— FOX Business (@FoxBusiness) 22 de diciembre de 2016