Trump da una lección extraordinaria del uso de Twitter

Washington, EE.UU.- Diversos especialistas en marketing habían anunciado que al iniciar el proceso de transición y hacerse más evidente, Donald Trump se convertiría en el hombre más poderoso del planeta.

De esta manera tendría que modificar ciertas posturas y roles sobre su imagen pública ante el pueblo estadounidense, ya que su grupo de trabajo de Trump han recibido una corta y brusca lección de que en la política, así como en la vida, nunca deben creer lo que esperan.

Un claro ejemplo es el juego que ha tomado en su cuenta oficial de Twitter, y no sólo eso, sino que continuamente lanza advertencias y señalamientos, sin embargo con un tono mucho mayor moderado que hace 6 meses, informa CNN.

En la última semana Trump defendió, sin vergüenza alguna, sus intereses económicos, se burló de los demócratas en el tema del ciberataques e intervino en una disputa entre China y EE.UU. por la incautación de un dron. “Deberíamos decirle a China que no queremos de vuelta el dron que se robaron, ¡que se lo queden!”, publicó en su cuenta de la red social, explica la BBC.

We should tell China that we don’t want the drone they stole back.- let them keep it!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 de diciembre de 2016