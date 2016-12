Plan migratorio de Trump costará miles de millones de dólares

Washington, EE.UU.- Una de las promesas más relevantes y más impactantes durante la campaña electoral del republicano Donald Trump fue su ambicioso plan migratorio, el cual amenaza con tener un fuerte impacto en las empresas así como en los bolsillos de los estadounidenses.

La promesa del magnate neoyorkino de eliminar una orden presidencial que proporciona protección temporal contra la deportación de inmigrantes indocumentados que llegaron a EE.UU. de niños podría tener un excesivo costo, afirma reciente estudio.

El programa DACA (Deferred Action for Childhood Arrival) implementado por el actual presidente Barack Obama, ha brindado ayuda a miles de jóvenes conocidos como dreamers tras salir de la clandestinidad y obtener licencias de conducir válidas, inscribirse a la universidad y obtener empleos legales.

Si la protección del programa DACA fuera aniquilado, aproximadamente 645 mil personas perderían su derecho legal a trabajar en el país, poniéndolos en riesgo de perder sus empleos y posiblemente ser deportados, de acuerdo con el Centro de Recursos Legales para Inmigrantes de San Francisco, destaca KTLA.

Despedir a todos esos trabajadores y encontrar y entrenar a sus reemplazos para ellos podría costar un estimado de 3 mil 400 millones de dólares a las empresas, según estima el grupo defensor de los derechos de los inmigrantes.

“Algunos empleadores podrían considerar consolidar o deshacerse de estos puestos para reducir proactivamente algunos de esos costos”, dijo José Magaña Salgado, un abogado experto en políticas migratorias y autor del reporte. Agregó que los trabajadores de reemplazo puede que no estén disponibles de inmediato, publica Chicago Tribune.

De acuerdo con una encuesta realizada en octubre a más de mil 300 beneficiarios de DACA, realizada por el Center for American Progress, un grupo de reflexión liberal están empleados y obtienen en promedio 13.96 dólares por hora.

El Centro de Recursos Legales para Inmigrantes dijo que el perder a estos trabajadores no sólo reduce las ganancias que generan los empleadores, sino que también disminuirán las contribuciones a otros programas como la seguridad social y Medicare por un total de 24 mil 600 millones de dólares, explica Washington Post.

A lo largo de una década, el grupo estima que los pagos a la seguridad social disminuirían en 19 mil 900 millones de dólares, mientras que las aportaciones a Medicare se reducirán en 4 mil 600 millones de dólares.

Aproximadamente la mitad de esas contribuciones provienen de los empleadores, quienes tienen que contribuir a la seguridad social y Medicare para cada uno de sus empleados bajo el Acta de Seguros Federales (FICA, por sus siglas en inglés).

Por supuesto, un empleador podría reemplazar a un empleado despedido y seguir pagando la seguridad social y Medicare para ese puesto, dijo Magaña-Salgado. Pero para llenar de nuevo ese puesto, el trabajador probablemente dejó a otro empleador, dejando un hueco fiscal en algún otro lugar, comparte VOX.

Immigration reform is all risk for the @GOP. Their base doesn’t want it and the 12M illegals will all vote Democrat.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 de abril de 2013