Individuo molesta a Ivanka Trump en avión y lo expulsan

Nueva York, EE.UU.- Un individuo de nombre desconocido reprendió en un avión a Ivanka Trump, hija del presidente electo de EE.UU., Donald Trump, por lo cual llevó a la tripulación a expulsar al pasajero del vuelo antes de que despegara del aeropuerto John F. Kennedy (JFK) de Nueva York.

Ante dicho suceso, el portal New York Post informó de este incidente, que ocurrió este jueves 22 de diciembre por la mañana cuando Ivanka se disponía a viajar con sus tres hijos en un vuelo de la aerolínea JetBLue.

“Tu padre está arruinando el país. ¿Por qué está ella en nuestro vuelo? Debería estar en un vuelo privado”, dijo el pasajero, de acuerdo con la información de Fox News.

Según un testigo presente en la aeronave, Ivanka Trump ignoró los comentarios de ese hombre y trató de distraer a sus niños con pinturas de colores.

Tras estos ataques verbales, la tripulación expulsó al pasajero del vuelo y, posteriormente, la aerolínea emitió un comunicado dando su explicación sobre lo sucedido.

“La decisión de sacar a un cliente de un vuelo no se toma a la ligera. Si la tripulación determina que un cliente está causando un conflicto en el avión, se le pedirá al cliente que se baje del avión, especialmente si la tripulación considera que se corre el riesgo de que esa situación se agrave durante el vuelo”, detalla la nota del Washington Post.

When did Democrats conclude that screaming at small children is OK? What is wrong with these people? https://t.co/bTiwNIRfIO

— Mike Cernovich 🇺🇸 (@Cernovich) 22 de diciembre de 2016