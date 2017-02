Donald Trump se mofa del Servicio de Inteligencia de EE.UU.

El presidente electo Donald Trump se vuelve a mofar de Obama y del Servicio de Inteligencia de EE.UU. por el tema del hackeo de Rusia.

Nueva York, EEE.UU.- El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump se mofa de los servicios de inteligencia de EE.UU. por sus conclusiones sobre el hackeo de Rusia

El republicano se burló de manera pública a través de su cuenta oficial de Twitter en la noche del martes 3 de enero, en relación con el supuesto hackeo de Rusia para influir en las elecciones.

The “Intelligence” briefing on so-called “Russian hacking” was delayed until Friday, perhaps more time needed to build a case. Very strange! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de enero de 2017

El magnate neoyorkino asegura que los funcionarios de inteligencia pospusieron una sesión informativa sobre el supuesto hackeo hasta el viernes 30 de diciembre, y el presidente electo se burló diciendo que quizá necesitaban más tiempo para construir un caso. Agregó que la posposición de la reunión era muy extraña.

Fue su último ataque a un órgano clave y, de nuevo, mostró su desacuerdo con la conclusión unánime de que Rusia hackeó a grupos e individuos del Partido Demócrata para interferir en la elección presidencial de Estados Unidos, publica CNN.

Trump señaló la semana pasada que iba a recibir un informe de inteligencia esta semana y sugiriendo a la prensa que sabrían más sobre el tema el “martes o el miércoles”.

Sin embargo, funcionarios de inteligencia rechazaron que la reunión se haya retrasado. Altos funcionarios tienen programada una reunión con Trump sobre el informe completo de la actividad cibernética de Rusia, pero se estableció que no tendría lugar hasta el final de la semana, comenta Yahoo News.

El gobierno estadounidense está “100 por ciento seguro del papel de Rusia” en la actividad cibernética relacionada con las elecciones, dijo el portavoz del Departamento de Estado, John Kirby, a CNN.

“No hay duda” acerca de lo que Rusia hizo para “sembrar duda y confusión, involucrándose a través del dominio cibernético, en nuestro proceso electoral”, dijo a Christiane Amanpour el martes, destaca Washington Examiner.

“Y eso no es solo una evaluación realizada por el presidente o por el secretario de Estado, John Kerry u otros funcionarios del gabinete. Es una evaluación de toda la comunidad de inteligencia”, agregó.

Trump ha planteado dudas acerca de esa evaluación, sugiriendo que tiene información privilegiada sobre quién estuvo involucrado.

El 15 de diciembre, tuiteó: “Si Rusia, u otra entidad, hackearon, ¿por qué la Casa Blanca espera tanto para actuar? ¿Por qué solo se quejan después de la derrota de Clinton?”

If Russia, or some other entity, was hacking, why did the White House wait so long to act? Why did they only complain after Hillary lost? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 de diciembre de 2016

Y tres días antes: “A menos que descubras a los “hackers” en el acto, es muy difícil determinar quién está hackeando. ¿Por qué no sacaron esto antes de la elección?

Unless you catch “hackers” in the act, it is very hard to determine who was doing the hacking. Why wasn’t this brought up before election? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 de diciembre de 2016

Kirby rechazó esa idea.

“La información está ahí, y es sólida como una roca. Y, obviamente, no habríamos proseguido con las medidas que proseguimos sin ese nivel de certeza”, dijo. “Así que, sí, estamos 100 por ciento seguros”, afirma ABC.

Washington expulsó a 35 diplomáticos rusos y ordenó el cierre de dos complejos rusos por la interferencia de Rusia en la campaña electoral.