Juez ordena que “El Chapo” esté presente en audiencia de Nueva York

Por orden de un juez, Joaquín “El Chapo” Guzmán estará presente en la audiencia programada para el próximo viernes 4 de febrero en Nueva York.

Nueva York.,- El juez Brian Cogan, encargado de la causa en contra de Joaquín “El Chapo” Guzmán, determinó este miércoles que el narcotraficante mexicano esté presente en la audiencia que se tiene programada para este viernes 4 de febrero en la ciudad de Nueva York.

Días atrás, el juez Cogan expresó su intención de que “El Chapo” siguiera la cita judicial programada para este viernes a través de una videoconferencia desde la celda de la prisión de máxima seguridad en la que se encuentra recluido desde el 19 de enero, cuando fue extraditado de México a los Estados Unidos.

Según rescata El Informador, la petición inicial de Cogan se debió a que, en palabras del juez, durante la primera comparecencia de Guzmán ante un tribunal estadounidense no se tratarían temas importantes, además de que con dicha medida no se gastarían recursos en trasladar al ex líder del cártel de Sinaloa.

Los abogados estadounidenses del capo de la droga, quien fuera considerado uno de los narcotraficantes más buscados del mundo, se opusieron a la medida bajo el argumento de que esta acción haría ver a Joaquín Guzmán como una persona sumamente peligrosa, lo que generaría una idea errónea que lo perjudicaría durante el juicio que enfrenta en los Estados Unidos.

Finalmente, este miércoles, a través de un documento oficial en poder de El Universal, el juez Bryan M. Cogan, determinó que Joaquín Guzmán Loera acudirá a la cita judicial de este viernes “en persona”.

La audiencia se llevará a cabo en la sede de tribunales del distrito neoyorquino de Brooklyn y se sabe que consistirá en la revisión del estatus de la causa en contra de Joaquín Guzmán, en tanto que la fecha para iniciar el juicio en su contra está por determinarse.

Joaquín Guzmán enfrenta en Estados Unidos acusaciones por 17 delitos, entre los que destacan homicidio y trasiego de drogas desde México a territorio estadounidense. De ser encontrado culpable, podría enfrentar una condena de cadena perpetua en prisión.