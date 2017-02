Soldado francés dispara a hombre armado con un machete en el museo del Louvre

Un hombre armado con un machete atacó a soldados que se encontraban en una patrulla militar en el acceso al centro comercial del museo del Louvre.

París, Francia.,- Un soldado francés disparó e hirió este viernes a un hombre armado con un machete que trataba de entrar al museo de Louvre, en la capital de París, informaron las autoridades francesas.

Aunque por el momento se desconocen los detalles del incidente, las autoridades locales han destacado que pudo haberse tratado de un ataque terrorista.

Tourists told to sit on ground in locked halls inside the #Louvre pic.twitter.com/Ux1PTh4gbs

El hombre portaba dos bolsos y agredió a un grupo de militares mientras gritaba Allahu Akbar (Dios es grande), segundos antes se ser baleado cerca de la zona comercial del museo, explicó la policía francesa, según rescata la agencia Reuters.

De acuerdo con la misma fuente, durante el incidente, la Policía logró detener también a una segunda persona cuya actitud era sospechosa, aunque hasta el momento no se han revelado mayores detalles sobre dicha detención.

Alarms ring as the #Louvre museum is evacuated after man armed with a knife attempted entrypic.twitter.com/ANAwSFl25s

— Aüd™ (@CodeAud) February 3, 2017