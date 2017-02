Meteorito ilumina y estremece cielo de Estados Unidos [VIDEO]

El paso del meteorito por Estados Unidos iluminó el cielo de estados como Illinois y Wisconsin. Usuarios compartieron videos en redes sociales.

Estados Unidos – La madrugada de lunes el cielo de Estados Unidos fue iluminado y violentado con un gran estruendo tras el paso de un meteorito que surcó por estados de la región centro.

De acuerdo a la Sociedad Estadounidense de Meteoritos, la bola de fuego fue vista desde Ontario, Canadá hasta estados centrales de Estados Unidos como Indiana, Michigan, Illinois y Wisconsin; causando el asombro de los internautas que no dudaron en compartir el paso del meteorito en redes sociales.

Check out this INCREDIBLE video of the #meteor this morning as viewed from a Lisle, IL police car dash cam! Thanks to Lisle PD for sharing! pic.twitter.com/uYELKkBxRO — NWS Chicago (@NWSChicago) February 6, 2017

Here’s another amazing dash cam video of the meteor this morning, this one courtesy of the @MGPD1895! pic.twitter.com/qH0rVNVJhY — NWS Chicago (@NWSChicago) February 6, 2017

Last night’s Midwest #Meteor #Fireball over Lake Michigan as seen from the University of Wisconsin campus. pic.twitter.com/Ho2hOsquhX — Brad Panovich (@wxbrad) February 6, 2017

De acuerdo al meteorólogo Jeff Last, de la oficina del Servicio Nacional de Meteorología en Green Bay, Wisconsin, citado por The Associate Press, el meteorito estuvo acompañado por un estruendo que estremeció casas en la región.

Mike Hankey, director de operaciones de la Sociedad de Meteoritos de Estados Unidos, reveló a Reuters que la caída del meteoro registrado alrededor de la 3:30am, EST., figurará probablemente entre los acontecimientos más espectaculares de este tipo en todo el mundo en este 2017.