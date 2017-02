Richard Branson reta a Barack Obama en deporte acuático: Mira quién ganó [VIDEO]

Después de ocho años consecutivos de asiduo y férreo trabajo, tras finalizar su papel de mandatario el pasado 20 de enero de 2016, el ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama, comenzó un merecido año sabático. Días antes de dejar la Casa Blanca, en un foro estudiantil organizado por la cadena ESPN en Carolina del Norte, le preguntaron a qué se dedicaría en el 2017, a lo que espontáneamente contestó: “Voy a dormir durante dos semanas, y después voy a tomar unas vacaciones muy bonitas con Michelle”.

Y aunque lo haya dejado ver como una pequeña broma del momento, pues enseguida enunció su inquietud por desarrollar varias iniciativas educativas junto con su esposa Michelle Obama, la verdad es que cumplió con lo dicho, y es que recientemente se le vio en las Islas Vírgenes con el magnate inglés de la marca Virgin, Richard Branson, practicando kitesurf (surfear sobre una tabla atada a un cometa).

Who won when I challenged @barackobama to a battle of the waves? Watch the video to find out https://t.co/5hwjOvy2TK pic.twitter.com/LNdAu5gj1m

— Richard Branson (@richardbranson) 7 de febrero de 2017