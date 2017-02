Tornado en Nueva Orleans deja gran devastación y daños en la NASA [VIDEO]

Nueva Orleans – El sureste de Luisiana fue golpeado el martes por un tornado que dejó a su paso una gran devastación, terminando con casa, volcando autos y causando fuertes daños a las instalaciones de la NASA en Nueva Orleans, además de decenas de heridos.

El paso del tornado dejó casas desgajadas y llegó a derribar una gasolinera, así como autobuses volteados que fueron arrastrados por las avenidas y cientos de árboles derribados, mientras que las instalaciones de la oficina Michoud de la NASA, un predio de 43 acres donde se construyen cohetes, sufrió daños relevantes por el desprendimiento de edificios completos.

De acuerdo con información de la televisión estadounidense, El gobernador de Luisiana, John Bel Edwards, señaló que el paso del tornado dejó alrededor de 10 mil habitantes sin suministro de luz eléctrica y declaró zona de desastre el Noveno Distrito que resultó sumamente inundado por el paso del huracán Katrina en Nueva Orleans.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional de Nueva Orleans, alertó a través de su cuenta en Twitter de los daños y pidió a la población evitar las zonas de riesgo y acudir a los centros de atención y servicios habilitados por el condado.

Some safety tips for after the storms. pic.twitter.com/rZ7FJIWyKP

El secretario de Prensa Sean Spicer dijo que la Casa Blanca estaba monitoreando el impacto del mal clima, y que el presidente Donald Trump se comunicaría con funcionarios estatales y locales.

El paso del tornado fue captado por cámaras de la NASA y compartido en su cuenta de YouTube.

En el corto se puede ver la fuerza del fenómeno y la devastación que dejó fue compartido por usuarios en redes sociales.

A few photos from tornado damage in NO East indicating EF3 damage. Bent metal transmission lines & complete loss of roof on multiple homes pic.twitter.com/Fe8lsVdE1c

— NWS New Orleans (@NWSNewOrleans) 8 de febrero de 2017