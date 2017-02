Trump llama mentiroso a senador que reveló críticas de Neil Gorsuch

El presidente Trump atacó este miércoles al senador demócrata Richard Blumenthal, quien reveló críticas realizadas por el candidato de la Casa Blanca al Tribunal Supremo.

Washington, D.C.,- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó mentiroso al senador demócrata Richard Blumenthal, quien aseguró el día de ayer que el candidato de la Casa Blanca al Tribunal Supremo, Neil Gorsuch, estaba “descorazonado” por los ataques del mandatario a la Justicia.

Este jueves, el presidente Trump, compartió un mensaje en su cuenta oficial de Twitter en el que escribió:

“El Senador Richard Blumenthal, que nunca combatió en Vietnam, pese a decir durante años que lo hizo (gran mentira) ¿Ahora tergiversa lo que el juez Gorsuch le dijo?“.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 9, 2017