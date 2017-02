Estados Unidos – Las primeras tres semanas del presidente Donald Trump en la Casa Blanca no han sido fáciles y cierran con el dictamen del tribunal federal de suspender el veto migratorio impulsado por su administración, un hecho al que la ex candidata presidencial Hillary Clinton hizo referencia indirectamente con un burlón mensaje en su cuenta de Twitter.

“3-0”, fue todo lo que escribió Hillary Clinton, sin hacer directamente mención a la derrota sufrida por la Administración de Trump el jueves.

Aparentemente, el tuit de escasos tres caracteres haría referencia a la sentencia unánime en la que los tres jueves del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos, on sede en San Francisco, decidieron mantener la orden de restricción temporal contra el decreto de Donald Trump que prohíbe la entrada al país a inmigrantes procedentes de siete países con mayoría musulmana.

En reacción al dictamen de la Corte, Trump recurrió, de nuevo a su cuenta de Twitter, donde señaló que la seguridad del país está en juego.

SEE YOU IN COURT, THE SECURITY OF OUR NATION IS AT STAKE!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 9, 2017