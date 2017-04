Reportan un tiroteo en una escuela primaria de San Bernardino, California

Autoridades del condado de San Bernardino, California, confirmaron que se realizó un tiroteo en una escuela primaria de la zona.

California, Estados Unidos .- La policía del condado de San Bernardino, confirmó que hasta el momento hay dos personas que fallecieron en un tiroteo que se realizó dentro de un salón de clases de una escuela primaria. También se reporta que dos menores de edad se encuentran hospitalizados debido a heridas provocadas por un arma de fuego.

Jarrod Burguan, jefe de policía del condado, confirmó en su cuenta de Twitter que el suceso ocurrió en la Escuela North Park y que el atacante al parecer se había suicidado.

Two adults are deceased in a classroom, believed to be a murder suicide. We believe the suspect is down and there’s no further threat.

— Chief Jarrod Burguan (@SBPDChief) 10 de abril de 2017