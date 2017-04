El embajador de Gran Bretaña en Washington expresó a la primera ministra Theresa May la “influencia singificativa” de Ivanka Trump en el ataque del viernes pasado a una posición militar en Siria.

La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de lanzar un ataque sobre Siria habría sido influencia directa de Ivanka Trump, la hija del magnate de las bienes raíces.

De acuerdo con un memorando que el embajador de Gran Bretaña en Washington, Sir Kim Darroch, envió a la primera ministra Theresa May, las imágenes de niños sirios que se asfixiaban con gases tóxicos tras el ataque químico que se registró en Siria la semana pasada habría impactado a Ivanka, quien calificó el ataque como “atroz”.

De acuerdo con el diario The Independent, que cita a varias personas que leyeron el memorando, en palabras de Darroch: “la posición de la hija del presidente ante la atrocidad del ataque fue una influencia significativa en la Oficina Oval”.

El embajador británico, no obstante, recalcó que el presidente Trump estaba “genuinamente sacudido” por las imágenes de los civiles que murieron en el ataque químico, sentimiento que compartió con su hija Ivanka, que en las últimas semanas se ha convertido en un figura central del gobierno de su padre.

Ivanka no tiene una posición oficial en la Casa Blanca, pero cuenta con una oficina y acceso a información clasificada del gobierno de los Estados Unidos, destaca El Diario en su portal web.

Cabe destacar que tras los ataques con misiles realizados por Estados Unidos el pasado 7 de abril, Ivanka Trump compartió en su cuenta oficial de Twitter un mensaje en el que se lee:

“Los tiempos en los que vivimos exigen decisiones difíciles. Estoy orgullosa de mi padre por negarse a aceptar estos horrendos crímenes contra la humanidad”.

