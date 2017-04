Trump condiciona mejor comercio con China; debe resolver problema con Corea del Norte

Estados Unidos.- Como es su costumbre, el presidente Donald Trump recurrió a su cuenta de Twitter donde dijo que durante la visita del presidente Chino a Estados Unidos, informó a Xi Jinping, que Pekín obtendría un mejor acuerdo comercial con Washington si ayudaba a resolver el problema con Corea del Norte.

“¡Le expliqué al presidente de China que un acuerdo comercial con Estados Unidos será mucho mejor para ellos si resuelven el problema de Corea del Norte!”, escribió en un tuit Trump.

I explained to the President of China that a trade deal with the U.S. will be far better for them if they solve the North Korean problem!

