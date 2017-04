El grupo de extrema derecha EDL convocó esta semana a una manifestación en Birmingham como respuesta al atentado de Londres del pasado 22 de marzo.

Una joven viral que dio cara y se plantó frente al líder del grupo de extrema derecha English Defense League (EDL) se ha convertido en toda una sensación viral ¿la razón?, en lugar de enfrentar al líder extremista con la violencia lo hizo con una confiada sonrisa.

Según rescata El País, los hechos ocurrieron esta semana cuando el EDL convocó a una manifestación en Birmingham como respuesta al atentado de Londres del pasado 22 de marzo. A pesar de su interlocutor, Ian Crossland, uno de los líderes de la organización extremista, se apreciaba con actitud agresiva, la joven inglesa, identificada como Saffiyah Kahn, en ningún momento dejó de sonreír y de hacerle frente.

Who looks like they have power here, the real Brummy on the left or the EDL who migrated for the day to our city and failed to assimilate pic.twitter.com/bu96ALQsOL

— Jess Phillips MP (@jessphillips) April 8, 2017