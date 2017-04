Spicer compara a Bashar al- Assad con Hitler y comete sensible error histórico

Estados Unidos.- El secretario de prensa del presidente Donald Trump, Sean Spicer, fue causa de fuertes críticas después de que en su intención por condenar los actos de barbarie por el uso de armas químicas en Siria, comparó en su conferencia de prensa de este martes al presidente sirio con el líder nazi Adolfo Hitler, asegurando que ni siquiera él “se animó a usar armas químicas”.

Al abordar el tema de los ataques en contra del gobierno sirio, Spicer aseguró que durante la Segunda Guerra Mundial no se utilizaron armas químicas, olvidando las inhumanas medidas que los nazis utilizaron para exterminar a la comunidad judía en las cámaras de los centros de concentración.

“No usamos armas químicas en la Segunda Guerra Mundial. Tuvimos a alguien tan despreciable como Hitler que ni siquiera se animó a usar armas químicas”, dijo Spicer, sin reconocer el uso de pesticidas de cianuro de hidrógeno -conocidos como Zyklon B- con lo que más de 6 millones de judíos murieron durante el Holocausto.

Los comentarios de Spicer levantaron aún más la molestia de los usuarios de redes sociales al realizarse en el marco de la celebración de la fiesta de la pascua judía.

Sus desacertadas declaraciones obligaron a Spicer a enviar un correo electrónico posterior a su conferencia

“De ninguna manera estaba tratando de suavizar la naturaleza horrenda del Holocausto”, escribió Spicer. “Estaba intentando hacer una distinción entre la táctica de usar aviones para rociar armas químicas sobre los centros de población. Cualquier ataque contra personas inocentes es reprensible e inexcusable”.

“No encuentro nada graciosa la historia del holocausto por parte del secretario de Prensa”, tuiteó el senador Brian Schatz, un demócrata de Hawai. “Porque no estoy seguro de que deberían obtener el beneficio de la duda”.

I find nothing funny about the Press Secretary bungling holocaust history. Because I’m not sure they should get the benefit of the doubt.

— Brian Schatz (@brianschatz) 11 de abril de 2017