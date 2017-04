Estados Unidos lanza su más poderosa bomba no nuclear en Afganistán [VIDEOS]

La bomba lanzada es una GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast, también conocida informalmente como MOAB (“mother of all bombs”), la bomba no nuclear más poderosa de su armamento.

El ejército de Estados Unidos lanzó esta mañana una poderosa bomba sobre objetivos del Estado Islámico en Afganistán, revelaron medios de comunicación estadounidenses.

Medios locales destacan que se trata de la bomba no nuclear más poderosa de su arsenal, la GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb (MOAB), de 10.000 kilos de peso, de los cuales el 80% son explosivos de alta potencia.

EEUU lanza bomba de 10 toneladas, la más grande que existe. Fue usada en esta región este de Afganistán cerca de frontera con Pakistán. pic.twitter.com/OGQsz0ytRV — El Semanario (@El_Semanario) April 13, 2017

Fuentes militares implicadas en la operación revelaron a la cadena estadounidense CNN que la bomba fue arrojada alrededor de las 19:00 horas, tiempo local, en contra de “túneles y personal” del Estado Islámico en la localidad de Achin (provincia de Nangarhar, en el este del país) desde un avión MC-130.

La MOAB es conocida en el ámbito militar como “la madre de todas las bombas” por sus siglas en inglés, y es el explosivo más potente con el que cuenta el ejército de los Estados Unidos. Según rescata la CNN, esta es la primera vez que una bomba de este tipo ha sido usada en el campo de batalla.

La bomba fue desarrollada en la Guerra de Iraq, pero no había sido usada en ningún conflicto bélico hasta este jueves.

A través de un comunicado, citado por Infobae, el ejército norteamericano destacó que la bomba hizo impacto en un conjunto de cuevas que presuntamente son utilizadas como escondite de miembros del Estado Islámico.

“Al acumularse las pérdidas del ISIS, están usando bunkers y túneles para fortalecer su defensa. Este es el tipo de munición adecuado para reducir los obstáculos y mantener la escalada de la ofensiva”, destacó el general John Nicholson, comandante de las fuerzas estadounidenses en Afganistán.

Por su parte, el Mayor Gabriel Blanco, experto en armas de destrucción masiva, destacó que “La bomba Moab pesa 10 toneladas y explota al llegar al suelo. El área de acción está en el orden de los cinco kilómetros. Es un elemento de medida para amedrentar al enemigo”.