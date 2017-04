El incidente se produjo en el club “Mangle”, en un momento en el que unas 600 personas se encontraban disfrutando del largo fin de semana feriado.

Al menos doce personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad, luego de que la madrugada de este lunes se registrara un ataque en el interior de un club nocturno en la ciudad de Londres, en el Reino Unidos.

Las autoridades británicas reportaron que el incidente se produjo en “Mangle”, un club ubicado al noreste del centro de la capital, en un momento en el que unas 600 personas se encontraban disfrutando del largo fin de semana feriado.

Latest statement from @metpoliceuk on suspected acid attack in #Dalston, east #London. It happened in #Mangle nightclub. pic.twitter.com/l0N2lbvJrG

— Paul Smith (@Journo_Paul) April 17, 2017