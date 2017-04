“Asesino de Facebook” se suicida tras persecución policial

Steve Stephen, conocido como “el asesino de Facebook”, se quitó la vida tras una breve persecución en el condado de Erie, confirmaron las autoridades.

Steve Stephens, un hombre buscado por la Policía después de haber asesinado a un hombre de 74 años de edad y transmitir el crimen en Facebook, se suicidó este martes en Pensilvania, luego de las autoridades le siguieran la pista durante varios días.

De acuerdo con la ABC, el llamado “asesino de Facebook” se dio un tiro después de una breve persecución con oficiales de Policía. Stephens fue hallado sin vida dentro de su vehículo con una herida de bala que él mismo se infringió a unos 160 kilómetros Cleveland, Ohio, lugar en el que asesinó a Robert Godwin, una anciano de 74 años a quien supuestamente eligió al azar.

“Steve Stephens fue visto esta mañana por miembros de la policía en el condado Erie. Después de una breve búsqueda, Stephens se disparó a sí mismo y murió“, reportaron esta mañana las autoridades vía Twitter.

Steve Stephens was spotted this morning by PSP members in Erie County. After a brief pursuit, Stephens shot and killed himself.

— PA State Police (@PAStatePolice) April 18, 2017