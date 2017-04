La prensa local ha reportado un segundo tiroteo en los Campos Elíseos de París, Francia. Se habla de un policía y un atacante muertos.

Tras el primer tiroteo registrado este jueves en los Campos Elíseos, en París, la prensa local ha reportado un segundo tiroteo en otra zona cercana al lugar del primer incidente.

De acuerdo con fuentes policías citadas por Reuters, un policía murió debido a heridas de bala en la cabeza, mientras que otro ha resultado herido durante el segundo tiroteo que se registró en la avenida de los Campos Elíseos, cerca de la estación del metro Franklin D. Rosevelt.

BREAKING: Shots fired at new location near Champs Elysees Avenue in Paris: police source https://t.co/ydCnT96XQo

La avenida ha sido cerrada, en tanto que se reporta que el autor de los disparos fue abatido por la Policía, que aún busca a sus posibles cómplices. Las autoridades indicaron que habría por lo menos dos atacantes involucrados y se sospecha que se trató de un atentado terrorista.

Por el momento, el Gobierno francés ha desplegado un intenso operativo policial en la zona y un helicóptero sobrevela el centro de París. La zona de los Campos Elíseos ha sido acordonada y las autoridades han pedido a la gente evitar los alrededores del lugar.

Según rescata el portal Plano Informativo, varios testigos reportaron que el autor de los disparos bajó de un coche y comenzó a disparar con “un fusil Kaláshnikov”.

Cops forcing people further back, this as close as I could get #ChampsElysees pic.twitter.com/Ysa1QQcKbP

— Shafik Mandhai (@ShafikFM) April 20, 2017