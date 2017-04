Estados Unidos prepara cargos contra el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, por su participación en las filtraciones hechas por el exanalista de inteligencia, Edward Snowden.

El gobierno del presidente Donald Trump se prepara para iniciar una causa judicial en contra del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, por su presunta participación en las filtraciones realizadas siete años atrás por el exanalista de inteligencia, Edward Snowden.

De acuerdo con la CNN, el Departamento de Justicia de EU, que investiga a Assange desde 2010, ha encontrado una forma de avanzar en la solicitud de arresto sin afectar las normas constitucionales de libertad de expresión que lo había limitado hasta el momento.

Te puede interesar: “La inteligencia de EU ha forzado cambio de Trump con Rusia”: Assange

“La perspectiva de los Estados Unidos sobre WikiLeaks comenzó a cambiar luego de que los investigadores hallaron lo que creen que son pruebas de que WikiLeaks jugó un papel activo para ayudar a Edward Snowden, un ex analista de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA)”, señala la fuente citada.

El caso en contra de Assange data de la administración del expresidente Barack Obama, sin embargo, en ese tiempo, el fiscal general Eric Holder determinó que acusarlo en persona era sumamente difícil, ya que WikiLeaks no fue el único medio por el cual se difundieron los miles de documentos militares robados por Snowden.

Estos documentos fueron publicados al mismo tiempo por diarios como The New York Times y The Guardian, entre otros.

El Departamento de Justicia, sin embargo, podría ahora presentar cargos contra Assange argumentando que WikiLeaks tuvo un “papel activo” en ayudar al exanalista de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA), Edward Snowden, a difundir un enorme volumen de información clasificada.

Según rescata Radio Fórmula, esta información se dio a conocer poco después de que el procurador General, Jeff Sessions, señaló este jueves en El Paso, Texas, que el Departamento de Justicia estaba intensificado sus esfuerzos para atacar el problema de las filtraciones, y que llevar a Assange ante la justicia es una prioridad de esta administración.

“Hemos empezado a intensificar nuestros esfuerzos, y cualquier que sea el caso que se puede armar, vamos a buscar poner alguna gente en la cárcel”, aseguró Sessions.