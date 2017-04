Trump retoma discurso: “Al final México pagará por el muro”; Peña Nieto responde

Donald Trump retomó su discurso sobre el muro con México y aseguró que al final, pero en una fecha posterior, México estará pagando de alguna forma el costo de la pared.

Estados Unidos.- Recurriendo a su cuenta de Twitter, medio por el que acostumbra revelar sus posturas y medidas de gobierno, el presidente Donald Trump regresó al discurso de política migratoria y seguridad nacional que mantuvo en campaña y afirmó que en un futuro México deberá cubrir el costo del muro, de una forma o de otra.

“Al final, pero en una fecha posterior para que podamos empezar pronto, México estará pagando, de alguna forma, por el muy necesario muro fronterizo”, escribió Trump en su cuenta de Twitter.

Eventually, but at a later date so we can get started early, Mexico will be paying, in some form, for the badly needed border wall. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 de abril de 2017

En su intento por lograr que los legisladores demócratas incluyan el financiamiento del muro en la ley de egresos, necesaria para no detener su gobierno después del viernes 28 de abril.

The Democrats don’t want money from budget going to border wall despite the fact that it will stop drugs and very bad MS 13 gang members. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 de abril de 2017

“El muro es una herramienta muy importante para detener el pase torrencial de drogas a nuestro paìs y envenena a nuestros jóvenes y muchos otros”, escribió en su más reciente tweet sobre el tema.

The Wall is a very important tool in stopping drugs from pouring into our country and poisoning our youth (and many others)! If

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 de abril de 2017

México responde a insistencias de Trump sobre pago del muro

En reacción, el vocero de la presidencia dijo que el presidente Enrique Peña Nieto ha reiterado que México no va a pagar por el muro.

El gobierno mexicano ha insistido en reiteradas ocasiones que no destinará presupuesto para cubrir el costo de la construcción de la muralla en su frontera con Estados Unidos y mantiene su determinación de no permitir que medidas de gobiernos externos violenten su soberanía.

El canciller mexicano, Luis Videgaray, encargado de liderar la negociación entre México y funcionarios del Trump en materia comercial, migración y seguridad; indicó que el muro dejó de ser parte de la conversación entre México y Estados Unidos, “es un tema que no se toca en las constantes reuniones entre el funcionario mexicano y los integrantes del gabinete de la administración de Trump”, aseguró.

Por su parte el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, dijo el domingo al programa “This Week” de ABC, que el muro será pagado de una manera u otra. “No espero que el Gobierno mexicano destine dinero para el muro, pero hay maneras de que podamos trabajar con nuestra situación comercial para crear los ingresos para pagar por ello, sin dudas”, señaló.

“Yo sé que hay cuatro mil millones de dólares al año en pagos en exceso, de acuerdo al propio Inspector General del Departamento del Tesoro varios años atrás. Son créditos fiscales que van a gente que no debería obtenerlos. Estos son en su mayor parte mexicanos (…) Y este tipo de cosas suman: cuatro mil millones por 10 años son 40 mil millones. Hay muchas maneras por las que encontraremos dinero para pagar por esto”, añadió.

Estados Unidos podría establecer medidas económicas para “obligar” a México a cubrir el costo del muro, como el decomiso de remesas, incremento en costos de visas, mayores tarifas en tarjeta de cruce fronterizo o un aumento en los aranceles a la importación.

El gobierno de Trump amenazó al inicio de su gobierno que esta última medida podría ser viable para obligar al gobierno mexicano a pagar la pared y señaló que se podría incrementar en un 20 por ciento el impuesto fronterizo a mercancías procedentes de México.

Los mensajes de Donald Trump en Twitter se dan en un momento en el que su administración está en riesgo de ser paralizada por falta de presupuesto aprobado por el Congreso.

Legisladores buscan detener la loca idea del muro de Trump

De acuerdo a un sondeo realizado por The Wall Street Journal, los legisladores demócratas buscan detener la intención de la construcción del muro y de no aprobarse la designación presupuestal, el gobierno de Trump se quedaría sin presupuesto a partir del 29 de abril.

