Ivanka trump, la hija del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue abucheada durante varios segundos este lunes, cuando participaba en una mesa redonda sobre el empoderamiento de las mujeres.

El incómodo momento ocurrió después de que Ivanka asegurara que su padre está comprometido con temas relacionados con la mujer.

