Donald Trump consigue el apoyó de los republicanos para intentar derogar el Obamacare

El presidente estadounidense, Donald Trump, consiguió el apoyo del partido republicano para intentar derogar el programa de salud del expresidente Barack Obama, conocida como “Obamacare”.

Washington, Estados Unidos .- El pasado mes de marzo la Cámara de Representantes de Estados Unidos decidió no someter a votación la Ley de Salud de Donald Trump, actual habitante de la Casa Blanca, debido a que no se contaba con todo el apoyo de los legisladores republicanos puesto que esta nueva legislación implicaría la derogación del Obamacare.

De acuerdo con Notimex, Trump consiguió que este jueves se busque aprobar su plan de salud, esto después de que el líder de la mayoría republicana en la cámara baja, Kevin McCarthy, pasara gran parte de la semana pasada cabildeando para conseguir el apoyo necesario de los legisladores asi como de la intervención personal del presidente con el fin de presionar a algunos en busca de su voto.

La agencia de noticias detalló que el anuncio de la votación se dio a conocer después de que los representantes Fred Upton y Billy Long manifestaran ayer que respaldarían la iniciativa tras una enmienda introducida por el primero de ellos, quien había criticado la propuesta por dejar desprotegidas a las personas con condiciones médicas preexistentes.

Death spiral!

‘Aetna will exit Obamacare markets in VA in 2018, citing expected losses on INDV plans this year’https://t.co/5YnzDitF8r

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de mayo de 2017