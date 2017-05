Sonha em viver na #Italia? 😍 A pequena vila de #Bormida, na região da Liguria, tem apenas 394 habitantes, mas o atual prefeito Danele Galliano quer aumentar essa população. Para isso, ele vai oferecer 2 mil euros (cerca de R$ 7 mil) para quem quiser se mudar para lá. De acordo com prefeito, ele quer evitar que o lugar se torne uma cidade fantasma e declarou em sua página no Facebook que a ação deve entrar em prática daqui a dois meses. E você, toparia? 🇮🇹🍝🍷 Leia em istoe.com.br (Foto: Effeluca/iStock)

